Prodecoes tuvo su foro cantonal 39 y estudiantes expusieron sus proyectos

Emily Corrales, estudiante de cuarto grado de la Escuela San Carlos, fue la encargada de dirigir el Foro Prodecoes, en su edición número 39.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón.

En esta actividad, se hicieron presente diferentes autoridades, así como representantes de las seis escuelas que forman parte del Programa.

39 años ya de que existe.

En Prodecoes, se preparan para que en el 2026, se celebren a lo grande, los 40 años de fundación.