Equipo de Futbol Sala C del Liceo Unesco se prepara para la Final Nacional representando la Zona Sur

Ellas son las 12 jugadoras del equipo de Futbol Sala C femenino de Liceo Unesco en Pérez Zeledón, quienes se preparan para participar en la Final Nacional que será del 10 al 15 de noviembre en el CTP de Santa Rosa de Pocosol en Alajuela, en el marco del Programa Juegos Deportivos Estudiantiles.

Las dirige el profesor, Jeffry Morales, con su asistente, Jeison Alpízar.

Estas jóvenes se encuentran trabajando duro, para dar lo mejor.

Desde el 18 de marzo, iniciaron con la visoria institucional y lograron ganar en todos los retos, para representar a toda la Zona Sur, en esta final nacional.

La disciplina, es fundamental en este proceso.

Para su entrenador, se tiene que trabajar mucho, el grupo es muy responsable.

De esta manera, el Liceo Unesco, con su equipo de futbol sala, categoría C, se prepara para dar los mejor en la Final Nacional.