Productores ganaderos contarán con plazo adicional para implementar la trazabilidad bovina y bufalina

Con el objetivo de acompañar al sector ganadero en la adopción ordenada del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), dispuso una prórroga en el plazo de entrada en vigencia del sistema, otorgando mayor margen de adaptación a los productores.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, explicó que esta decisión busca abrir una nueva ventana de oportunidad para aquellas personas productoras que aún no se han incorporado al sistema, permitiéndoles regularizar su situación y acceder al proceso de trazabilidad de forma ordenada y acompañada.

Señaló que la prórroga no responde a una flexibilización de los controles, sino a un enfoque responsable que facilita la incorporación de quienes requieren orientación y apoyo técnico, promoviendo que acudan a las instancias oficiales y completen el trámite correspondiente.

El objetivo es fortalecer el sistema desde la inclusión, garantizando continuidad productiva, mayor seguridad sanitaria y una transición efectiva hacia la trazabilidad.

La medida se oficializa mediante la Resolución MAG-SENASA-DM-RA-001-2025, la cual establece que la entrada en vigencia del Sistema de Identificación individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino será el 26 de abril de 2026, extendiendo por tres meses adicionales la aplicación de los transitorios III y IV del Decreto Ejecutivo N° 44336-MAG-S-SP-MOPT.

El Sistema Nacional de Identificación y Rastreabilidad del Ganado Bovino constituye una herramienta clave para el fortalecimiento de la sanidad animal y la salud pública, al permitir un registro preciso del historial sanitario y de los desplazamientos de cada animal.

Asimismo, el sistema mejora la gestión productiva, fortalece la legalidad en la movilización de animales y contribuye a elevar la competitividad del sector ganadero, alineándolo con estándares internacionales y facilitando el acceso a nuevos mercados para los productos de origen animal costarricenses.

Entre los principales beneficios destacan:

Seguimiento sanitario más eficiente del hato nacional.

Prevención del hurto, contrabando y movimientos irregulares de animales.

Generación de información clave para la toma de decisiones productivas.

Fortalecimiento de la confianza en la producción pecuaria nacional.

Además, todas las subastas del país operan integradas a la plataforma Trazar-Agro CR, donde se emiten ya las guías electrónicas para la movilización de animales.

El MAG y el SENASA ponen a disposición de los productores ganaderos canales de atención directa para consultas y acompañamiento técnico relacionadas con el Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino.

📞 Servicio de atención al usuario – Trazabilidad bovina

7071-5688

7071-5689