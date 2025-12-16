Productores ganaderos contarán con plazo adicional para implementar la trazabilidad bovina y bufalina

Con el objetivo de acompañar al sector ganadero en la adopción ordenada del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), dispuso una prórroga en el plazo de entrada en vigencia del sistema, otorgando mayor margen de adaptación a los productores.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, explicó que esta decisión busca abrir una nueva ventana de oportunidad para aquellas personas productoras que aún no se han incorporado al sistema, permitiéndoles regularizar su situación y acceder al proceso de trazabilidad de forma ordenada y acompañada.
Señaló que la prórroga no responde a una flexibilización de los controles, sino a un enfoque responsable que facilita la incorporación de quienes requieren orientación y apoyo técnico, promoviendo que acudan a las instancias oficiales y completen el trámite correspondiente.
El objetivo es fortalecer el sistema desde la inclusión, garantizando continuidad productiva, mayor seguridad sanitaria y una transición efectiva hacia la trazabilidad.
La medida se oficializa mediante la Resolución MAG-SENASA-DM-RA-001-2025, la cual establece que la entrada en vigencia del Sistema de Identificación individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino será el 26 de abril de 2026, extendiendo por tres meses adicionales la aplicación de los transitorios III y IV del Decreto Ejecutivo N° 44336-MAG-S-SP-MOPT.
El Sistema Nacional de Identificación y Rastreabilidad del Ganado Bovino constituye una herramienta clave para el fortalecimiento de la sanidad animal y la salud pública, al permitir un registro preciso del historial sanitario y de los desplazamientos de cada animal.
Asimismo, el sistema mejora la gestión productiva, fortalece la legalidad en la movilización de animales y contribuye a elevar la competitividad del sector ganadero, alineándolo con estándares internacionales y facilitando el acceso a nuevos mercados para los productos de origen animal costarricenses.
Entre los principales beneficios destacan:
- Seguimiento sanitario más eficiente del hato nacional.
- Prevención del hurto, contrabando y movimientos irregulares de animales.
- Generación de información clave para la toma de decisiones productivas.
- Fortalecimiento de la confianza en la producción pecuaria nacional.
Además, todas las subastas del país operan integradas a la plataforma Trazar-Agro CR, donde se emiten ya las guías electrónicas para la movilización de animales.
El MAG y el SENASA ponen a disposición de los productores ganaderos canales de atención directa para consultas y acompañamiento técnico relacionadas con el Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino.
📞 Servicio de atención al usuario – Trazabilidad bovina
7071-5688
7071-5689