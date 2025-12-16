137 estudiantes de sexto año en regional de Pérez Zeledón tendrán que ir a ampliación en febrero, MEP realiza taller informativo en apoyo

Este martes 16 de diciembre, en la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, se realizó un taller informativo dirigido a los padres de familia en apoyo a los estudiantes quienes no lograron pasar la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de sexto grado.

La prueba de ampliación de primaria será del 9 al 13 de febrero de siete a nueve de la mañana.

Por lo que, se tomó la decisión de brindar un apoyo a los 137 estudiantes de esta regional que no lograron la nota mínima.

Padres, madres y encargados, asistieron a este taller, quienes agradecieron la información brindada.

Al igual que estas tres madres de familia, muchos acudieron a apoyar a sus hijos.

Este taller, se brindó información importante sobre la prueba.

Parte de los consejos que brindaron fue.

La regional del MEP estará cerrada del 22 de diciembre al dos de enero, por lo que si tienen dudas los padres de familia, pueden buscar a los diferentes asesores, después del cinco de enero de 2026.

Un dato importante, es que los estudiantes quienes pasen la convocatoria en febrero, tendrán una graduación, según anunció el MEP.