ASOPRO Veracruz se convertirá en proveedor de frijoles para 27 hospitales de la CCSS

La Asociación de Productores ASOPRO Veracruz, ubicada en el distrito de Pejibaye de Pérez Zeledón, se prepara para asumir un nuevo reto comercial al convertirse en proveedora de frijoles para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción.

La organización logró un contrato que le permitirá colocar su producción en los centros hospitalarios de todo el país, ampliando así las oportunidades de comercialización para los productores de la región.

EVELYN NAVARRO, Subgerente Consejo Nacional de Producción

El acuerdo contempla el suministro aproximado de 10 mil quintales de frijol al año, destinados a abastecer a 27 hospitales de la CCSS. Se espera que las entregas comiencen entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Para alcanzar este objetivo, ASOPRO Veracruz deberá encadenar a otros productores y organizaciones agrícolas, con el propósito de garantizar la cantidad requerida y que el producto entregado sea de origen nacional.

Uno de los principales factores que permitió concretar este contrato fue contar con las certificaciones y condiciones de calidad e inocuidad exigidas por la institución, entre ellas la certificación FSSC 22000, que respalda los procesos de producción y manejo de alimentos.

Freddy Morera, representante de ASOPRO Veracruz, destacó que este logro es resultado de un proceso de preparación que inició hace aproximadamente tres años, durante los cuales la organización invirtió recursos y esfuerzos para cumplir con los estándares requeridos.

La apertura de este nuevo mercado representa una oportunidad importante para el sector frijolero, especialmente ante las dificultades que enfrentan los agricultores para colocar la totalidad de sus cosechas.

Desde ASOPRO Veracruz esperan que esta iniciativa también permita integrar a más productores de la Zona Sur y otras regiones del país, fortaleciendo la actividad agrícola y generando nuevas alternativas para mantener la producción nacional de frijol.