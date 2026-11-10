Parque de San Isidro de El General se prepara para la iluminación del Árbol el primero de diciembre en el inicio del Festival Luces del Valle 2026

Las decoraciones navideñas en el parque de San Isidro de El General están prácticamente listas para recibir a las familias en una de las actividades más esperadas de la época: la tradicional Iluminación del Árbol y Noche de Navidad, que marcará el inicio del Festival Luces del Valle 2026.

La actividad se realizará el martes 1 de diciembre, con una programación que promete música, entretenimiento y un ambiente lleno de espíritu navideño para el disfrute de grandes y pequeños.

La jornada contará con un espectáculo a cargo de Los Pirulos. A las 6:00 de la tarde se desarrollará el acto protocolario donde se llevará a cabo el conteo e iluminación del árbol, mientras que a las 6:20 p. m. será el turno de Son de Tikizia.

Precisamente, hace varios días comenzaron con la colocación de las estructuras y luces en el parque.

Es martes primero de diciembre, aprovechando que es feriado.

Con esta celebración, Pérez Zeledón dará la bienvenida oficial a la Navidad, invitando a las familias de la región a compartir una noche de alegría, luces e ilusión en el corazón de San Isidro de El General.

Las actividades continuarán con el desfile de luces el sábado 5 de diciembre, el Tope Nocturno el sábado 12 de diciembre, la carrera atlética el 19 de diciembre y el 27 de diciembre, el Quédese en P.Z.