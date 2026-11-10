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Parque de San Isidro de El General se prepara para la iluminación del Árbol el primero de diciembre en el inicio del Festival Luces del Valle 2026

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Carmen Picado
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Las decoraciones navideñas en el parque de San Isidro de El General están prácticamente listas para recibir a las familias en una de las actividades más esperadas de la época: la tradicional Iluminación del Árbol y Noche de Navidad, que marcará el inicio del Festival Luces del Valle 2026.

La actividad se realizará el martes 1 de diciembre, con una programación que promete música, entretenimiento y un ambiente lleno de espíritu navideño para el disfrute de grandes y pequeños.

La jornada contará con un espectáculo a cargo de Los Pirulos. A las 6:00 de la tarde se desarrollará el acto protocolario donde se llevará a cabo el conteo e iluminación del árbol, mientras que a las 6:20 p. m. será el turno de Son de Tikizia.

Precisamente, hace varios días comenzaron con la colocación de las estructuras y luces en el parque.

Es martes primero de diciembre, aprovechando que es feriado.

Con esta celebración, Pérez Zeledón dará la bienvenida oficial a la Navidad, invitando a las familias de la región a compartir una noche de alegría, luces e ilusión en el corazón de San Isidro de El General.

Las actividades continuarán con el desfile de luces el sábado 5 de diciembre, el Tope Nocturno el sábado 12 de diciembre, la carrera atlética el 19 de diciembre y el 27 de diciembre, el Quédese en P.Z.

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