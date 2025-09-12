Proyectos de centros inclusivo y de adulto mayor se esperan contar en Pérez Zeledón

Con el fin de que la población con discapacidad tengan un espacio y los adultos mayores otro, es que la Municipalidad de Pérez Zeledón, están tramitando dos proyectos con el Instituto de Desarrollo Rural, para contar con dos centros.

En el caso del centro del adulto mayor, estaría ubicado San Andrés y tendría una inversión de 500 millones. Ya este lleva un 80 por ciento en su proceso para su presentación.

Sumado a ello, se comenzó a trabajar para contar con un centro inclusivo, que reúna a la población con discapacidad.

El terreno municipal, se ubica por la Finca Municipal.

Estos dos proyectos, esperan en la Municipalidad que se puedan concretar.