A partir del 17 de setiembre los estudiantes de colegios técnicos aplicarán la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa 2025

El Ministerio de Educación Pública, dio a conocer que del 17 al 23 de setiembre, los estudiantes de duodécimo año de colegios técnicos profesionales, realizarán la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa 2025.

En el caso de la dirección regional de Educación de Pérez Zeledón son 414 los estudiantes quienes deben realizar esta prueba.

En esta modalidad de centros educativos, se lleva a cabo en este mes, debido a que posteriormente, realizan la practica profesional de su carrera técnica.

Precisamente, el primero de octubre, llevan a cabo la prueba de especialidad técnica.

Mientras que los colegios académicos harán la Prueba del 27 al 31 de octubre.

Para estos centros educativos, serán 1792 los alumnos que la lleven a cabo en esta regional.

En ese sentido, el Ministerio de Educación Pública (MEP) elaboró, a través de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC), una serie de prácticas en línea para los estudiantes de último año de secundaria (académica y técnica) que realizarán la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa 2025.

Se trata de prácticas que contienen un conjunto de ítems por componente, con su respectiva respuesta, así como la especificación de lo que se está evaluando.

Esto les permitirá a los estudiantes familiarizarse con el tipo de preguntas que encontrarán en la prueba.

Además, los estudiantes encontrarán publicadas en el enlace https://dgec.mep.go.cr/documentos-2025/ las tablas de especificaciones que indican cuáles son los conocimientos y habilidades que se incluyen en la prueba, así como la cantidad de ítems que conforma cada componente.