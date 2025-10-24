Randall Gamboa continúa en condición delicada en el Hospital Escalante Pradilla

En condición delicada y con tratamientos, así continúa el generaleño, Randall Gamboa, en el Hospital Escalante Pradilla.

Tras una consulta hecha por Tv Sur, por medio del Departamento de Comunicación de la CCSS, se nos informa lo siguiente:

“Por razones de protección de datos personales del paciente no se puede brindar información relacionada con patología ni tratamientos, cabe resaltar que el señor Randall Gamboa continúa internado en condición delicada, aun realizando exámenes y recibiendo tratamiento médico, los médicos tratantes están en comunicación constante con los familiares”.

Indica la respuesta del doctor Cristian Granados, director Médico a.i Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla.

Randall, se mantiene en una camilla del salón de medicina de varones de este centro médico.

Gamboa, vecino de Pérez Zeledón, se fue el 25 de diciembre del año anterior a los Estados Unidos de manera irregular, luego fue detenido y tras meses de angustia, fue encontrado en condiciones delicadas de salud.

Fue trasladado a Costa Rica en un vuelo desde los Estados Unidos, luego al Hospital San Juan de Dios y de ahí al Escalante Pradilla, donde se encuentra recibimiento tratamientos.

La familia, ha estado en constantes gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto a las denuncias planteadas por las condiciones de salud de Randall.