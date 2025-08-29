RECAFIS en Pérez Zeledón pide al Concejo Municipal mayor acompañamiento del Comité de Deportes

Con el fin de dar a conocer el trabajo que hacen, es que representantes de la Red Cantonal de Actividad Física para la Salud de Pérez Zeledón, es que se hicieron presente al Concejo Municipal, en la sesión del martes 26 de agosto.

En el 2012 inicia a trabajar la RECAFIS, sin embargo, afirman que se han encontrado con varias situaciones en el camino, sobre todo, con la participación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón.

Marcela Rodríguez, coordinadora de la Red, dijo que el plan de trabajo fue aprobado desde diciembre de 2024 y que se tiene que elaborar el plan cantonal de actividad física y someterlo al Concejo Municipal para votación, lo cual no se ha hecho.

Dijo que la comunicación con los miembros del Comité es escasa.

Por ello, solicitaron al Concejo Municipal, el acompañamiento a la Red y que se nombre una representación permanente y con decisión del Comité de Deportes.

Además, de que es necesario que se tenga el plan elaborado.

Al respecto, los regidores y alcalde, indicaron que van a solicitar explicaciones sobre este tema al Comité de Deportes, para conocer la situación.

La RECAFIS se reúne los segundos martes de cada mes en el Ministerio de Salud en San Isidro de El General.