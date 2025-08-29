Feria de Empleo del MAG: 2 y 3 de setiembre en Corredores, cuatro y cinco en Pérez Zeledón

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizará una Feria de Empleo del 2 al 5 de septiembre en distintas regiones del país, en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil.

El objetivo es fortalecer el registro de personas elegibles para ocupar más de 100 plazas en perfiles profesionales, técnicos y administrativos, asegurando así la continuidad del proceso de transformación institucional y la mejora sostenida de los servicios que brinda el Ministerio en las zonas rurales.

En el caso de la Zona Sur, los días dos y tres de setiembre, estarán en la Agencia de Extensión en Corredores.

Mientras que el cuatro y cinco de setiembre, en la Agencia de Extensión en Pérez Zeledón.

La Feria estará dirigida a profesionales y técnicos en áreas como: Ciencias agropecuarias, Biología, Química, Informática, Secretariado, entre otras.

Durante la actividad se ofrecerá:

Orientación y acompañamiento por parte del personal de Recursos Humanos del MAG.

Aplicación de pruebas de idoneidad con el apoyo del Servicio Civil.

Proceso para el nombramiento de al menos 100 personas antes de finalizar el año.

Es importante aclarar que no se realizarán entrevistas durante la feria. El propósito es recopilar y actualizar la base de personas elegibles para futuros nombramientos bajo el régimen de Servicio Civil.

Requisitos para participar:

Cédula de identidad vigente.

Atestados académicos y laborales.

Correo electrónico y número de teléfono actualizados.

El MAG habilitará el correo electrónico oficial feriaempleo@mag.go.cr y el número de teléfono 2105-61-13 para consultas específicas sobre el proceso, el cual será dado a conocer próximamente a través de los canales institucionales.