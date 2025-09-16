Regional del MEP pedirá investigación por toldos y carretas ubicadas en trayecto del desfile patrio

En Tv Sur, este lunes 15 de setiembre, dimos a conocer la molestia de muchas personas con respecto a la ubicación de toldos en las aceras y de algunas carretas durante el desfile patrio en el trayecto del desfile desde la Escuela Pedro Pérez Zeledón hasta la terminal de buses.

Asimismo, la disconformidad de la población con discapacidad por el área asignada en la terminal de buses, donde hasta una carreta pusieron.

Ante esta situación, este martes 16 de setiembre, la Dirección Regional de Educación y la Comisión Cívica, aclararon que como parte de la logística de estas actividades, corresponde la presentación de planes operativos ante Ingeniería de Tránsito, Ministerio de Salud entre otros, que no incluyen en ninguna medida permisos o ventas de espacio para colocación de toldos, tarimas u otros escenarios en vías públicas.

“La responsabilidad de los actos antes descritos recae en personas ajenas a esta organización y se presentarán las denuncias respectivas para que se realice la investigación por parte de la instancia correspondiente.

Es parte de nuestro compromiso, velar por todas las personas y que puedan disfrutar de las actividades oficiales de la misma manera, sin que exista ningún tipo de discriminación a la población”, indican en el comunicado.

También, buscamos la posición de la Policía de Tránsito, el jefe cantonal, César Cordero, nos explicó que al ser ruta nacional y nos indicaron que, en su caso, es para la atención de las carretas que ubican sobre la vía, que pueden recibir una multa de alrededor de 66 mil colones y el decomiso de placas.

Indicaron que cuando suceden este tipo de actos, la población lo puede comunicar al 911 y solicitar la intervención, eso sí, antes de que se inicie con la actividad.