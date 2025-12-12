Propuesta de una sección bilingüe en el Liceo Unesco es analizada en el MEP

La directora regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, Marcela Valverde, dio a conocer que representantes de la Sección Curricular del MEP, se reunieron en el Liceo Unesco, con el fin analizar una propuesta educativa, para que esta institución pueda ofrecer la modalidad de una Sección Bilingüe.

Por lo que están a la espera de la respuesta por parte de las autoridades.

En esta regional educativa, solamente el Liceo Sinaí brinda esta modalidad.

La Sección Bilingüees un programa educativo que potencia el dominio del inglés, ofreciendo más horas de idioma, clases en inglés y materias adicionales como inglés avanzado, gestión empresarial, informática y talleres, buscando formar estudiantes con competencias comunicativas para el éxito académico y profesional, accesible mediante una prueba de admisión para estudiantes.

Para la directora regional, el hecho de contar con la visita de las autoridades, es un avance importante.

Por lo que, se está a la espera de lo que resuelvan las autoridades con respecto a esta solicitud, que permitiría al Liceo Unesco, ofrecer este programa.