UNA habilita nuevas opciones de carrera en sus campus de Pérez Zeledón y Coto para el 2027

Las personas interesadas en ingresar a la Universidad Nacional (UNA) en el 2027 tendrán la posibilidad de cambiar su opción de carrera durante dos periodos habilitados por la institución, uno de ellos disponible hasta este viernes 13 de noviembre, a las 5 de la tarde.

Entre las opciones académicas que destacan para la Región Brunca se encuentran nuevas oportunidades en los campus de Pérez Zeledón y Coto.

En el Campus Pérez Zeledón se habilitarán nuevos cupos para los bachilleratos en Inteligencia y Estrategia Global, así como en Planificación Económica y Social, dos alternativas para quienes buscan ampliar sus oportunidades de formación universitaria en la región.

Por su parte, el Campus Coto ofrecerá el Bachillerato en Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, una carrera vinculada con el desarrollo tecnológico y el análisis de información.

Las personas postulantes que deseen realizar un cambio de carrera pueden hacerlo ingresando al sitio web www.registro.una.ac.cr, en el apartado de Avisos importantes, donde encontrarán el enlace Cambiar opción de carrera, postulantes de nuevo ingreso.

El primer periodo para realizar este trámite vence el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 5 p. m.

La segunda oportunidad estará disponible los días 4 y 5 de enero de 2027, hasta las 5 de la tarde.

La Universidad Nacional invita a las personas postulantes a consultar la oferta académica completa y los requisitos correspondientes en el sitio web del Departamento de Registro o comunicarse al teléfono 2562-6189.