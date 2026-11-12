Seis EBAIS de la Región Brunca forman parte de plan piloto de salud comunitaria

La Región Brunca continúa avanzando en un proceso de fortalecimiento de la salud comunitaria, mediante un plan piloto que involucra a seis Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), las municipalidades y diferentes actores de las comunidades, con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La iniciativa busca integrar las acciones que se desarrollan en los EBAIS seleccionados dentro de los planes de gestión y desarrollo humano de los gobiernos locales participantes, con el propósito de atender necesidades particulares de cada territorio.

En total, fueron seleccionados seis de los 78 EBAIS que conforman la Región Brunca. Se trata de los centros de atención de: Boruca, La Casona en Coto Brus, Sierpe, San Pablo de Platanares en Pérez Zeledón, La Mona en Golfito y Bella Luz de la Vaca en Corredores.

La selección tomó en cuenta características sociales y económicas de las comunidades, así como la presencia de población indígena y no indígena.

Uno de los principales objetivos del plan es desarrollar acciones de promoción de la salud, especialmente en poblaciones adolescentes, donde se han identificado problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en algunos territorios.

Como parte de la estrategia, se busca aprovechar los llamados activos comunitarios, que incluyen parques, senderos, ríos y pozas, espacios que pueden convertirse en alternativas para fomentar la actividad física, la recreación y la salud mental.

En este proceso, las municipalidades cumplen un papel fundamental, ya que pueden facilitar el acceso a estos espacios y promover el desarrollo de nuevas áreas recreativas, como parques biosaludables, mediante la inversión de recursos locales.

La siguiente etapa contempla un periodo de 90 días para implementar los planes de trabajo establecidos en cada EBAIS piloto. Posteriormente, se realizará una reunión de seguimiento, prevista para marzo de 2027, con el fin de evaluar los avances, identificar limitaciones y revisar los resultados alcanzados.

Este modelo de trabajo también forma parte de una iniciativa latinoamericana que se desarrolla en seis países: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú y Chile.

En el caso costarricense, la Región Brunca lidera este proceso, que busca fortalecer la relación entre los gobiernos locales y el sector salud para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.