Tregua navideña inicia este jueves 16 de diciembre y hasta el 1º de enero inclusive

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recuerda a todas las agrupaciones partidarias y medios de comunicación, las reglas que rigen en el periodo de veda publicitaria conocido como “tregua navideña”. Este se extenderá a partir de mañana y hasta el 1° de enero de 2022 (ambas fechas inclusive).

El artículo 136 del Código Electoral, indica que durante esos días está prohibido “difundir propaganda política en medios de comunicación colectiva”; es decir, no podrán publicar espacios pagados en prensa escrita, radio, televisión e internet.

Las candidaturas a la Presidencia de la República únicamente podrán divulgar tres mensajes navideños en aquellas radioemisoras, canales de televisión y medios escritos que estén debidamente inscritos ante el Departamento Electoral del TSE. Debe tomarse en cuenta que las tres intervenciones deberán ser las mismas en cada caso y se transmitirán por una única vez, en cualquiera de los anteriores medios de comunicación citados.

Cuando se trate de un mensaje televisivo, este podrá pautarse en no más de tres canales, por una única vez en cada uno y con una duración máxima de tres minutos, no fraccionados. Mientras tanto, en radio podrá divulgarse en no más de tres radioemisoras, igualmente por una sola ocasión y no podrá exceder los dos minutos, no fraccionados. En caso de que sea prensa escrita, podrá publicarse una sola vez en tres medios como máximo y el mayor tamaño permitido será de una página.

Los aspirantes interesados en la difusión de estos mensajes tenían tiempo hasta el pasado 9 de diciembre para presentar al TSE su plan con el detalle de la pauta publicitaria. De igual forma, las candidaturas que no usarán esos espacios, debieron informar su decisión a este organismo electoral en la fecha señalada.

Asimismo, en lo concerniente a la difusión de propaganda pagada por internet, el TSE ha aclarado que la restricción se circunscribe a espacios, como por ejemplo, los banners de los partidos políticos o de sus candidatos en sitios web.

El incumplimiento de estas disposiciones podría tener como consecuencia una sanción económica que va de 2 a 50 salarios base, tal y como lo establecen los artículos 286 y 289 del Código Electoral.

Es importante recordar que las actividades que sí están permitidas durante esta tregua, son los debates, las entrevistas, participación en programas de opinión, divulgación de encuestas, el volanteo y perifoneo.

Además, el inciso d) del artículo 137 de la normativa mencionada, señala que en esta veda los partidos políticos no podrán celebrar reuniones o mítines en lugares públicos.