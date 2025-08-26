Un gran espectáculo de arte tendrá en el Festival Sinfónico En Crudo de Pérez Zeledón

Teatro, danza, circo y mucha música, se tendrá este sábado 30 de agosto en el Festival Sinfónico en Crudo, que se llevará a cabo en el Polideportivo en San Isidro de El General a partir de las tres de la tarde.

Se trata de una propuesta cultural interdisciplinaria que busca acercar la música y las artes escénicas a la comunidad de forma libre, accesible y participativa.

Reunirá a artistas locales, colectivos escénicos y procesos formativos en una celebración cultural que integra el arte con el espacio público y el tejido social.

El concierto sinfónico tendrá la participación de nueve cantautores generaleños, quienes interpretarán sus obras acompañadas por el Ensamble Contemporáneo de la Escuela de Música de Pérez Zeledón.

Este festival es organizado por Trincheras, tras ganar un concurso del Programa Nacional de Desarrollo de las Artes Escénicas ProArtes del Teatro Popular Melico Salazar, Ministerio de Cultura y Juventud y la Ley de Emergencias y Salvamentos Cultural 10.041.

Además, incorpora el taller de gestión cultural participativo, una experiencia formativa en la que personas de la comunidad se integran a la producción del evento, adquiriendo herramientas prácticas en la organización cultural y fortaleciendo los vínculos entre arte y ciudadanía.

El Festival Sinfónico En Crudo es gratuito y abierto a todo público.