El 21 de febrero será la Carrera al Cerro Chirripó

La edición número 38 de la Carrera al Cerro Chirripó, será el sábado 21 de febrero de este 2026.

La competencia es avalada por la Fecodem y la Federación Internacional de Sky runing.

Precisamente, se posiciona como la prueba más exigente y valiosa del calendario SKY Running, otorgando el máximo puntaje: 254 puntos.

Una competencia de 34 kilómetros, ida y vuelta, con salida y llegada en la comunidad de San Gerardo de Rivas en Pérez Zeledón, con un desplazamiento altitudinal que abarca de los 1350 msnm en la plaza de futbol de hasta los 3400 msnm en el albergue Base Crestones ubicado en el páramo en el Parque, que pone a prueba la resistencia, fuerza y determinación, en uno de los escenarios más imponentes del país.

Los ganadores de la Carrera Chirripó 2025 fueron Marco Antonio Hernández en masculino con un tiempo de tres horas, 17 minutos y 31 segundos; mientras que Mirian Morales en femenino con un tiempo de cuatro horas, cero minutos y 8 segundos.

Y son muchos años ya de historia. La primera edición se realizó en el año 1989; autorizándose el ingreso de 100 corredores y fue ganada por Faustino Villarevia Ureña, vecino de Herradura de Rivas, quien tardó en subir y bajar tan sólo 3 horas, 42 minutos y 9 segundos.

Los tiempos récords de esta competencia los tienen:

Masculino: Juan Ramón Fallas Navarro, 03:04:04 (2014).

Femenino: Idelma Lizeth Delgado, 04:04:16.873 (2020).

El cupo de la competencia es de 225 atletas, pues por las características de la ruta dentro de un área protegida, se debe velar por evitar un nivel de impacto considerable en dicha área.