UNAFUT recibe aprobación al protocolo de regreso de aficionados por el Ministerio del Deporte

Este jueves 11 de noviembre, las ligas federativas recibieron por parte del Ministerio del

Deporte, la aprobación al Protocolo especifico para asistencia de afición a partidos oficiales

de futbol once de las ligas UNAFUT, UNIFFUT y LIASCE, que permitirá el regreso de la afición

a partir del 15 de noviembre a los escenarios deportivos después de año y medio de

ausencia por causa de la Pandemia del Covid-19.

La aprobación se toma con optimismo en el ente rector de la máxima categoría y sus clubes

afiliados, quienes se encuentran trabajando en sus respectivos protocolos.

“Agradecemos a los ministerios del Deporte y Salud por la colaboración durante todo este

proceso, hemos sido insistentes en la aprobación de estos protocolos porque sentimos que

ya es necesario el regreso de la afición a nuestra Liga Promerica, de igual forma, como lo

hemos venido trabajando desde abril del 2020, seremos respetuosos y garantes de las

decisiones de las autoridades gubernamentales de nuestro país”, manifestó el presidente de

UNAFUT, Julián Solano.

Actualmente, se han registrado ante la UNAFUT ocho protocolos por parte de sus clubes

afiliados, se espera que, a partir de esta aprobación, los demás clubes continúen la

coordinación necesaria con la gerencia del ente para presentar los protocolos finales de sus

diferentes sedes.

Dentro de los detalles más importantes del protocolo aprobado, se destaca el

distanciamiento entre burbujas a 2 metros, burbujas de 2,3,4 y máximo 5 personas y el

ingreso mediante el código QR del certificado de vacunación COVID-19 emitido por el

Ministerio de Salud de Costa Rica.

Además, las entradas serán en formato digital, adquiridas previo a cada partido, los

asistentes deberán usar mascarilla en todo momento y ubicarse en sus asientos asignados.

Fases del protocolo

Los clubes deben presentar una serie de requisitos para contar con la aprobación de los

protocolos por UNAFUT, entre ellas: diagrama estructural del estadio, capacidad,

localización de puertas de acceso y salida, flujo de líneas de acceso por puertas de acceso,

gráficos asientos disponibles en cumplimiento de la Ley 7600, franja horaria de acceso a

los afiliados, según entrada electrónica, ubicación de servicios sanitarios y áreas comunes

no autorizadas.

Asimismo, cada equipo debe contar con una fase previa, durante y post partido, que vayan

a albergar como locales.

A nivel de sanciones, si algún aficionado no acatara las regulaciones dictadas en el protocolo

aprobado por el Ministerio del Deporte, recibirán en primera instancia una llamada de

atención, en caso de reincidencia en un mismo partido será retirado del recinto deportivo.

Acciones en contra del protocolo por un grupo de personas aficionadas, los partidos podrían

llegar a suspenderse.

Existirá toda una campaña de comunicación por parte de los clubes y sus ligas afiliadas en

conjunto con los principales medios de comunicación colectiva, para educar y concientizar

a las personas sobre las nuevas medidas que se pondrán en práctica en los estadios del

fútbol nacional.

Según lo comunicado por el Gobierno costarricense, los eventos deportivos podrán tener

un 25% de su aforo a partir del 15 de noviembre y un 30% después del 1 de diciembre del

presente; UNAFUT ya realiza gestiones para tener un 50% en las fases finales de la actual

competición.

Será en la jornada 20 del Apertura 2021 que los aficionados regresen a disfrutar en los

escenarios deportivos de los clubes de la Liga Promerica.

El protocolo de regreso de aficionados a estadios aprobado este jueves, cuenta con la

asesoría del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), debido a su convenio de

cooperación con UNAFUT.