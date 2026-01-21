Unos 300 vendedores los esperan todas las semanas en la Feria del Productor Generaleño

Los miércoles de seis de la mañana a ocho de la noche y los jueves de cinco de la mañana a seis de la tarde, este es el horario de la Feria del Productor Generaleño en este 2026.

Aquí hay unos 300 vendedores que ofrecen variedad de productos, desde frutas y verduras, como comidas, ropa, artesanías y otros.

Para este año, parte de la actividad de la Feria, también, tienen previsto realizar una serie de exposiciones y otras.

En la Feria del Productor, los esperan los miércoles y jueves de cada semana.