Unos 800 estudiantes de colegios la Zona Sur conocieron sobre las carreras de la Universidad Nacional campus Pérez Zeledón

Estas son las opiniones de algunos de los estudiantes de diferentes colegios, principalmente rurales de la Zona Sur, quienes participan en la actividad de puertas abiertas de la Universidad Nacional campus Pérez Zeledón este lunes 11 de agosto.

Fueron alrededor de 800 jóvenes, quienes llegaron a conocer sobre las carreras, la infraestructura y los servicios que se ofrecen.

La actividad de puertas abiertas, se coordina en conjunto con los orientadores de los colegios.

Esta actividad, esperan continuar organizándola año con año.