Estas son las comunidades donde habrá desfiles patrios el 15 de setiembre en la Regional del MEP en Pérez Zeledón

Se acerca setiembre y con este mes, una serie de actividades que se organizan en las diferentes escuelas y colegios.

En la Dirección Regional del Ministerio de Educación de Pérez Zeledón, son muchas las comunidades donde habrá actividades.

Primero que todos, en todas las escuelas y colegios, se tendrá que llevar a cabo un acto cívico el 15 de setiembre.

Estas son las localidades donde habrá desfiles patrios.

Esta es una forma de darle la oportunidad a los estudiantes que participen en diferentes actividades y la intención es que personal de la Regional del MEP, participen.

De esta manera, se siguen organizando las actividades patrias en este 2025.