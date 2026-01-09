Ya inició la zafra 2026 y se espera culminar el 29 de marzo con 263 mil toneladas en la molienda

El 7 de enero, comenzó la zafra 2026 del Ingenio El General, Milton Fonseca de CoopeAgri R.L. ubicado en la comunidad de Peñas Blancas en Pérez Zeledón.

Se espera que se concluya el 29 de marzo y se tenga una molienda de 263 mil toneladas.

Para cumplir con este objetivo, necesitan que la materia prima, es decir, la caña llegue al ingenio.

De ahí que se tuvo que trabajar fuertemente en la contratación de mano de obra, sobre todo, nicaragüense, que se coordina meses previo con las diferentes autoridades.

La actividad caña genera alrededor de 10 mil millones de colones, en cada zafra y opciones de empleo para muchas familias.

La apertura de la molienda de la zafra estuvo precedida por la tradicional misa de inicio, un espacio cargado de fe y esperanza, donde se agradeció por los logros alcanzados y se pidió guía para la cosecha venidera.

La ceremonia reunió a productores, colaboradores del Ingenio, miembros del Consejo de Administración, Gerencia General, personal de CoopeAgri y diferentes proveedores.

Con el inicio de esta nueva zafra, CoopeAgri reafirma su compromiso con la innovación, la planificación responsable y el desarrollo sostenible de la industria azucarera costarricense.

Esperan que las condiciones climáticas, ayuden para que esta zafra sea exitosa.