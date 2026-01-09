En el MAG buscan crear conciencia en los productores sobre la importante de sacar los permisos para la quema de los cañales

Andrés Barrantes, jefe cantonal de la Agencia de Extensión Agropecuaria San Isidro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, resaltó la importancia de la metodología para la obtención del permiso de quema, un aspecto clave para la organización y planificación de la zafra, permitiendo una coordinación adecuada entre productores, autoridades y el ingenio, bajo criterios técnicos y ambientales.

De cuatro de la tarde y hasta las siete de la mañana, es el horario permitido por Ley para que los productores puedan realizar la quema de sus cañales y así puedan realizar la corta respectiva.

Un dato importante, cada productor tiene que sacar el permiso por cada finca que tiene.

Si algún productor quema en un horario que no es permitido por la Ley, se puede presentar la denuncia ante el OIJ.