18 voces masculinas de Pérez Zeledón se unirán en un concierto musical

El talento y la música tendrán una cita especial el próximo viernes 27 de noviembre, cuando 18 voces masculinas de Pérez Zeledón se reúnan para ofrecer un concierto en el Centro Turístico Los Desfiles, ubicado en Daniel Flores.

La actividad es impulsada por la cantante, Miriam Borbón, quien promueve esta iniciativa con el objetivo de reunir a cantantes de la zona en un mismo escenario y brindar al público una velada diferente.

El concierto está programado para iniciar a las 7:00 de la noche y tendrá un costo de entrada de ₡5.000 por persona.

La invitación está abierta al público para disfrutar de una noche especial y apoyar el talento musical de Pérez Zeledón.