Puerto Golfito recibe tres embarcaciones internacionales y fortalece su actividad portuaria

Puerto Golfito mantiene su dinamismo en las operaciones marítimas y comerciales del Pacífico costarricense, con la llegada de tres embarcaciones durante los últimos días, entre ellas, dos buques aceiteros que realizarán exportaciones de producto nacional hacia mercados internacionales.

Una de las embarcaciones que atracó este 8 de noviembre fue el buque científico Atlantis, procedente de una travesía marítima internacional.

Durante su permanencia en el puerto, realiza labores de cambio de tripulación, abastecimiento de combustible y descarga de aguas oleosas. Se tiene previsto que permanezca en Golfito hasta el próximo 13 de noviembre, cuando zarpará con destino a San Diego, Estados Unidos.

Ese mismo día, también arribó el buque aceitero Scarlet Robin, procedente de Buenaventura, Colombia, para efectuar la exportación de 14.494 toneladas métricas de aceite vegetal.

La operación involucra a las empresas Coopeagropal, Cía. Coto 54, Sharon y Palmatec, y tendrá como destino final Corinto, Nicaragua.

A estas operaciones se suma la llegada, el pasado 6 de noviembre, del buque Mtm key West, procedente de Corinto, Nicaragua, que movilizará otras 6.010 toneladas métricas de aceite vegetal de las compañías Cía. Coto 54, Coopeagropal, Sharon y Palmatec, con destino a Barranquilla, Colombia.

En conjunto, los dos buques aceiteros representan la exportación de 20.504 toneladas métricas de aceite vegetal, una operación que evidencia la importancia de Puerto Golfito para conectar la producción nacional con los mercados internacionales y fortalecer la actividad comercial y portuaria de la región sur del país.