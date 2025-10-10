2079 estudiantes de primaria en la regional del MEP de Pérez Zeledón harán la Prueba Estandarizada

Del 14 al 17 de octubre será la Prueba Nacional Estandarizada en primaria.

En el caso de la dirección regional de Educación de Pérez Zeledón, le corresponde a 2079 estudiantes de sexto grado, realizarla.

De estos, 1836 la llevarán a cabo en físico, mientras que 243 de forma digital.

Este es el orden de aplicación de los componentes:

Martes 14 de octubre: Estudios Sociales

Miércoles 15 de octubre: Matemáticas

Jueves 16 de octubre: Español

Viernes 17 de octubre: Ciencias

Los estudiantes de último año de los colegios técnicos profesionales, ya la aplicaron las pruebas técnicas y formativas, en el caso de la regional son 5 y fueron en total 467 alumnos.

Mientras que los colegios académicos, llevarán a cabo la prueba a partir del 27 de octubre.

De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, la Prueba Nacional Estandarizada tiene como propósito monitorear el desarrollo de aprendizajes esenciales de los estudiantes para la mejora continua en el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre el inicio y final del año académico, así mismo, para la medición de la calidad educativa.