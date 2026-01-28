Preocupa el avistamiento de animales silvestres en zonas residenciales, puma ubicado en gallinero en Alto San Juan fue tema durante sesión municipal

Por
Johan Garcia G.
-
0
87

Los avistamientos de animales silvestres en zonas residenciales son cada vez más frecuentes en Pérez Zeledón, el puma ubicado dentro de un gallinero en Alto San Juan provocó que el tema se expusiera durante la sesión municipal de esta semana.

 

Artículos relacionadosMás del autor