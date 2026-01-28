Preocupa el avistamiento de animales silvestres en zonas residenciales, puma ubicado en gallinero en Alto San Juan fue tema durante sesión municipal

Los avistamientos de animales silvestres en zonas residenciales son cada vez más frecuentes en Pérez Zeledón, el puma ubicado dentro de un gallinero en Alto San Juan provocó que el tema se expusiera durante la sesión municipal de esta semana.
Los avistamientos de animales silvestres en zonas residenciales son cada vez más frecuentes en Pérez Zeledón, el puma ubicado dentro de un gallinero en Alto San Juan provocó que el tema se expusiera durante la sesión municipal de esta semana.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414