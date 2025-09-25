El Congreso de Turismo de Bajo Impacto en Pérez Zeledón recibió el Galardón Bandera Azul Ecológica

Durante dos días, la Universidad Nacional, campus Pérez Zeledón, fue sede del tercer Congreso de Turismo de Bajo Impacto.

Precisamente, esta actividad recibió el galardón Bandera Azul Ecológica con nota 100, demostrando que es posible realizar eventos con un firme compromiso sostenible.

Para ello, se llevaron a cabo una serie de acciones por parte del Programa de Gestión Ambiental.

Este congreso fue organizado por el Nodo de Inteligencia Turística de Salta, Argentina y la Sede Regional Brunca – Campus Pérez Zeledón, reuniendo a 16 ponentes y conferencistas de Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia y Nicaragua, así como a más de 200 participantes en dos días de modalidad presencial y virtual.

Trabajo y Crecimiento Económico Decente, Producción y Consumo Responsable, Reducción de Desigualdades, Investigación para la Toma de Decisiones y Retos en las Áreas Protegidas, fueron parte de los temas que se analizaron.