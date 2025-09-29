Estudiantes del Colegio Científico de Pérez Zeledón triunfan en Rusia y fueron recibidos con entusiasmo

Con mucha emoción, así recibieron a los estudiantes del Colegio Científico de Pérez Zeledón tras su participación en Olimpiadas mundiales en Rusia.

Se trata de Jimena Brenes Esquivel y Josué Alarcón Angulo, estudiantes de undécimo año, quienes fueron seleccionados para representar a Costa Rica en dos olimpiadas a nivel internacional.

Ambos fueron acompañados por el profesor, Esteban Tames.

Los estudiantes lograron medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Cambio Climático y una mención de Honor en la Olimpiada Mundial de Astronomía.

Jimena es vecina de Pérez Zeledón y Josué de Quepos, quienes se preparan para este gran reto.

La Olimpiada Internacional de Cambio Climático y Problemas Ambientales (IOCE), fue del 13 al 20 de setiembre y la Olimpiada Mundial de Astronomía (OWAO), del 21 al 27 de setiembre, ambas en el territorio Federal de Sochi, en Rusia.