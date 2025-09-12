Equipo regional de la Fuerza Pública sacó ventaja en duelo contra Cartago 

El próximo jueves 18 de setiembre el equipo femenino de futbol de la regional 7, que abarca Pérez Zeledón, Osa y Buenos Aires, buscará la clasificación a la siguiente ronda del torneo organizado por el Ministerio de Seguridad.
