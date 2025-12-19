Antología Raíces y Alas es el libro que publicaron estudiantes del CTP de Pejibaye

Esta es una de las poesías de Isaura Martínez, estudiante del Colegio Técnico Profesional de Pejibaye en Pérez Zeledón y es parte de las obras del libro titulado: Raíces y Alas.

Se trata de una antología que comprende 120 obras, entre ellas cinco cuentos y las demás son poesías, escritas por 17 estudiantes de este centro educativos, además de docentes y la bibliotecóloga.

La iniciativa surge del profesor, José Noé Calvo, quien además es parte de la Asociación de Escritores del cantón y que, tras la visita de poetas internacionales, por medio del Festival que se organiza en el país, motivó a los alumnos a llevar a cabo este proyecto.

Alas y raíces, es un libro salido de lo más profundo del pensamiento de un grupo de estudiantes del Colegio Técnico de Pejibaye, que se animaron a creer en sí mismos como para poner en juego su imaginación y realización.

El título de este libro salió de una preselección de nombres otorgado por los mismos estudiantes. Demuestra lo interesados que estuvieron en darle forma a todo un proyecto de retos con su dinámica de proceso y disciplina.

Alas y Raíces, una simbología en dos conceptos que entretejen el cielo en sus alas y la tierra en sus raíces formando una sola realidad, en busca del éxito.

Una iniciativa del CTP de Pejibaye.