Cambio de tubería en San Isidro de El General ya terminó y realizan previstas, además de bacheo

Se siguen realizando obras como parte del proyecto de mejoras del acueducto de Pérez Zeledón, el cual lo trabaja la Unidad Ejecutora AyA- BCIE.

Iniciaron en 20 de mayo anterior y comprende un total de 70 kilómetros en el cambio de tuberías de distribución y conducción, de los cuales 10 kilómetros, son en el casco urbano.

Para ello, se llevó a cabo la perforación horizontal dirigida.

En este momento, trabajan en las conexiones de las viviendas y negocios a las tuberías nuevas.

El cambio de tubería era necesario, porque las anteriores estaban obsoletas y viejas.

Se espera que entre enero, se culminen los trabajos de conexión en el caso central.

Los cuatro tanques se encuentran en Quebrada Honda, Juntas de Pacuar, Aeropuerto y la Universidad Nacional.

El proyecto en total tiene una inversión de17, 5 millones de dólares y se espera que quede listo en el primer trimestre del 2026.

Cabe indicar que, en junio del 2023, la institución llevó a cabo la inauguración de la planta potabilizadora ubicada en Miraflores, como parte de las obras para resolver los problemas de agua potable y el crecimiento que tiene el cantón.