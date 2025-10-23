Banda Independiente Alfa Elemental prepara espectáculo para celebrar su 21 Aniversario

Esto fue parte de la presentación de la Banda Independiente Alfa Elemental, durante el desfile del 15 de septiembre en San Isidro de El General.

Esta agrupación, conocida como La Reina Del Sur, está de festejo, pues cumplen 21 años de fundación y para celebrarlo, tendrán unas dianas.

La actividad será el sábado 25 de octubre a partir de las siete de la noche en el parque de San Isidro de El General.

Un espectáculo de dos horas, lleno de música y talentos de la zona.

Se tendrán dos bandas invitadas: Banda Autónoma Brunka y la Banda Arcángel Miguel.

Todos invitados a este gran espectáculo.

La Banda Independiente Alfa Elemental fue fundada el 01 de Octubre del 2004.