El 4 de noviembre será la primera Feria Regional de Mercados Cooperativos de escuelas de Pérez Zeledón

El martes cuatro de noviembre a partir de las ocho de la mañana, en la Feria del Productor Generaleño, se llevará a cabo la primera Feria Regional de Mercados Cooperativos de escuelas de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón.

La actividad la coordina el Comité Regional Educativo de Cooperativas de Pérez Zeledón y tiene el apoyo de la Unión de Cooperativas del Sur, Uncoosur.

Y se realiza posterior a ferias institucionales que hicieron cada una de las escuelas.

Serán 11 las escuelas participantes, como son: Pedro Pérez Zeledón, Sinaí, Sagrada Familia, La Aurora, Pedregoso, Santa Rosa, Juan Valverde Mora de Rivas, San Pedro, Pueblo Nuevo de Cajón, Mollejones y Flor de Bahía.

Serán unos 40 proyectos que serán expuestos y esperan vender a todos los que se acerquen.

Para UNCOOSUR, este tipo de actividades son importantes.

Todos invitados el martes cuatro de noviembre, a partir de las ocho de la mañana, en la Feria del Productor Generaleño, apoye a estos estudiantes emprendedores.