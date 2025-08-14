Chineadas, con buena música y disfrutando, así pasaron las mamitas su día en el parque generaleño

Con buena música y hasta bailando, así disfrutaron su día las mamitas que se acercaron este jueves 14 de agosto al parque de San Isidro de El General.

La Municipalidad de Pérez Zeledón, llevó a cabo una serie de actividades, para celebrar a las mujeres valientes, a las madres en su gran día.

La actividad, estuvo cargada de sentimientos.

Hubo talleres de pintura, manualidades, buena comida, buena música y más.

De esta manera, el parque generaleño se llenó de muchas mamitas que disfrutaron de una serie de actividades.