Estudiantes del Liceo de Canaán serán los encargados de llegar con La Antorcha hasta el Cerro Chirripó

Se acerca el gran día. Un hecho histórico, por primera el fuego de la libertad llegará al punto más alto de Costa Rica, el Cerro Chirripó, en los 2820 metros sobre el nivel del mar.

Serán dos estudiantes del Liceo de Canaán de Rivas, los responsables de llegar con La Antorcha, la cual, por cierto, es led, por un tema de conservación.

Son cinco alumnos quienes van a subir, que destacan en actividades deportivas.

Esta actividad se enmarca en el 50 aniversario del Parque Nacional, ubicado en Pérez Zeledón.

Toda una logística se tiene entre la Municipalidad de este cantón, el Área de Conservación La Amistad Pacífico y la Dirección Regional del MEP.

Todo esto será el 14 de setiembre. Inician encendiendo La Antorcha en La Georgina y de ahí se trasladan en vehículo hasta la cancha de San Gerardo de Rivas, donde se tendrá un acto protocolario con diferentes autoridades.

En el traslado de La Antorcha, se tendrá la participación de unas 100 personas, quienes harán los recorridos cada 500 metros o un kilómetro.

Con el fuego llegarán hasta el límite y en el kilómetro cuatro, ya en el ingreso, se cambia a una led.

Mucho es el trabajo que se viene haciendo desde hace semanas y esperan que este hecho histórico, sea de lo mejor.