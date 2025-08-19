Colegio Científico de Pérez Zeledón realizará Feria Informativa este viernes

Este viernes 22 de agosto a partir de las ocho de la mañana y hasta la tres de la tarde en el campus generaleño de la Universidad Nacional, se estará llevando a cabo la Feria Informativa para conocer más sobre el Colegio Científico de Pérez Zeledón.

Esta actividad tiene como propósito dar a conocer a estudiantes de otras instituciones educativas las oportunidades académicas, científicas y humanas que ofrece el Colegio Científico, así como fomentar el interés por carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Para ello, se contará con presentaciones, experimentos, charlas y espacios interactivos dirigidos por el estudiantado.

El fin es que los estudiantes interesados en ingresar a esta institución de secundaria, conozcan sobre la misma.

Precisamente, del 21 de julio al 30 de setiembre de 2025 está habilitado el Formulario de Admisión.

Mientras que el examen de admisión será el 10 de octubre a las nueve de la mañana.