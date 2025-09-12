Comité Cantonal de Deportes tendrá que presentar informes al Concejo Municipal

Presentar el plan operativo del 2026 e informe de gestión del 2025, presentar plan cantonal de actividad física para su debida aprobación y borrador de reglamento.

Esto es parte de lo solicitado por el Concejo Municipal, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Zeledón, tras una moción presentada por la presidenta municipal, Andrea Herrera.

La misma se da tras la exposición que hizo la Red Cantonal de Actividad Física para la Salud de Pérez Zeledón, que estuvieron presente al Concejo Municipal, en la sesión del martes 26 de agosto.

En el 2012 inicia a trabajar la RECAFIS, sin embargo, afirman que se han encontrado con varias situaciones en el camino, sobre todo, con la participación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón, la cual afirmaron que es escasa y casi nula.

Herrera, además, explicó sobre el tema del reglamento.

Por su parte, el regidor, Wilberth Ureña, dijo que se debe analizar tras la participación de la RECAFIS.

La moción no se finalizó de abordar, porque se cumplió el tiempo reglamentario de la sesión municipal, por lo que será retomada en la sesión del martes 16 de setiembre.