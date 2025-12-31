Concejo Municipal aprueba el Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos de Pérez Zeledón

Con nueve votos a favor, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, aprobó el Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos de Pérez Zeledón 2026-2036.

La decisión fue tomada en la sesión municipal del lunes 29 de diciembre de 2025, tras una moción presentada por la presidenta municipal, Andrea Herrera.

La decisión se toma luego de la exposición que hizo el coordinador del Proceso de Servicios Ambientales de la Municipalidad, Álvaro Murillo.

El proceso inició en el 2024, con trabajo con varias instituciones públicas, donde se llevó a cabo el diagnostico, para conocer cuál es la situación en cuanto a residuos.

Metas dentro del Plan General, se encuentran.

También, llevar a cabo campañas de sensibilización.

Cabe indicar que, en este momento, la cobertura del servicio de recolección de basura es ya de un 80 por ciento.

Asimismo, pretenden que, por medio de convenios con universidades, se puedan hacer trabajos de investigación con la gestión de residuos sólidos.

Ahora, este Plan tiene que ser analizado por el Ministerio de Salud y posteriormente, publicado en La Gaceta, para que entre a regir.