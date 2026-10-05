Celebraron los 100 años de la Escuela Juan Valverde Mora de Rivas

De esta manera, cantaron cumpleaños feliz a la Escuela Juan Valverde Mora en Rivas de Pérez Zeledón.

En este 2026, se cumplen 100 años de fundación del centro educativo.

Este 5 de octubre, se llevó a cabo el acto principal de festejo.

Diferentes autoridades se hicieron presente a la actividad.

La Escuela Juan Valverde Mora tiene unos 200 estudiantes, con 30 funcionarios.

Como parte de las actividades de celebración del centenario, tendrán un bingo el viernes nueve de octubre y una carrera atlética el domingo 11 de octubre.