Disfrute de las presentaciones en celebración del Día del Artista Generaleño

Cada 11 de abril, se celebra en Pérez Zeledón, el Día del Artista Generaleño y este año, el Proceso de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Zeledón, tendrá varias actividades.

Comienzan el viernes 10 de abril a las seis y media de la tarde, con una presentación del trío Los Corrales, que tendrá un artista invitado, con música popular.

Luego, el sábado 11 de abril, tendrán una obra de teatro a partir de las seis y media de la tarde.

Y el viernes 17 de abril, a partir de las siete de la noche, se presentará el coro Leonel Calvo Aguilar.

Las tres actividades serán en el Complejo Cultural, las entradas son gratuitas y se pueden encontrar en la oficina de gestión cultural.

Con esta celebración, se busca resaltar todo lo artístico que tiene el cantón.

Desde el año 2023, se celebra el Día del Artista Generaleño, cada 11 de abril, en honor del natalicio de don Leonel Calvo Aguilar, un reconocido musico de Pérez Zeledón, quien ya falleció.

La decisión se tomó en el Concejo Municipal tras un informe que presento la Comisión de Asuntos Culturales tras asunto planteado por la alcaldía.