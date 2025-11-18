En la regional del MEP destacan convenio con Casa de la Mujer para formación de mujeres

Por medio del convenio de Educación Abierta Empresarial que se tiene entre la Asociación de Mujeres Generaleñas, por medio de la Casa de la Mujer y la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, muchas mujeres salen adelante, logrando aprender a leer, escribir y hasta sacar su diploma de la escuela.

En el MEP, afirman que esta es una oportunidad importante para salir adelante.

Las mujeres interesadas, pueden acercarse a la Casa de la Mujer, para que se anoten y puedan formar parte de este proceso.

Por medio de este curso, muchas mujeres han logrado salir adelante en sus estudios.