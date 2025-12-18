En quehacerenperez.com encuentra muchos atractivos para visitar en estas vacaciones

Desde este viernes 19 de diciembre, muchas personas salen a vacaciones por un periodo de 15 días y en Pérez Zeledón hay muchos lugares para visitar.

Por medio del sitio web quehacerenperez.com usted encuentra mucha información de lugares para visitar, donde comer y demás.

Pueden encontrar 123 atracciones, 95 sitios para hospedarse, 96 restaurantes, 23 operadores turísticos, 11 oficinas turísticas y dos rentadoras de vehículos.

Este es un proyecto que trabaja la Oficina de Gestión Turística de la Municipalidad en conjunto con la Universidad Nacional.

A esto se suma ahora que el Centro Morpho, cuenta con un equipo especial para alquilar para el turismo accesible, para aquellos negocios que no cuentan con el mismo.

Se trata de sillas senderismo para turismo accesible, de las cuales, 10 son para adultos y cinco para niños. Además de 20 pasarelas.

Pérez Zeledón tiene mucho para ofrecer, así que en estas vacaciones, disfrute de las diferentes atracciones.