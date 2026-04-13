Destacada ajedrecista ahora es parte del cuerpo de entrenadores en Pérez Zeledón 

Keisy Barrantes por muchos años tuvo excelentes resultados en ajedrez de juegos deportivos nacionales, ahora comienza en una nueva faceta, la de compartir toda su experiencia como entrenadora.
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