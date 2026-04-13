Destacada ajedrecista ahora es parte del cuerpo de entrenadores en Pérez Zeledón 

Por
Johan Garcia G.
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Keisy Barrantes por muchos años tuvo excelentes resultados en ajedrez de juegos deportivos nacionales, ahora comienza en una nueva faceta, la de compartir toda su experiencia como entrenadora.

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