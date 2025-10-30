BANHVI proyecta conclusión de Bono Comunal en Tierra Prometida antes de que termine el 2025

De esta manera, se refirió el gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda, sobre el proyecto de Bono Comunal en Tierra Prometida en Pérez Zeledón, donde indica que se espera que antes de que se termine este año 2025, los vecinos tengan las mejores condiciones.

El proyecto lleva ya un 86 por ciento de avance.

Está pendiente el asfaltado en la calle cinco y la construcción de un muro.

Asimismo, se trabaja en los accesos a las viviendas.

Este proyecto se construye con una inversión mediante el programa de Bono Colectivo que impulsan el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), en beneficio de más de 1.100 personas de dicha comunidad de la Zona Sur.

El financiamiento para el proyecto fue presentado al Banco Hipotecario por la Fundación Costa Rica Canadá, que es la entidad responsable de administrar los recursos y de velar porque las obras sean construidas conforme a lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes.

Además del asfaltado de las calles con sus respectivos reductores de velocidad y demarcación, tanto horizontal como vertical; el proyecto de bono comunal Tierra Prometida incluye una nueva red de agua potable, sistema de evacuación de aguas pluviales, construcción de aceras a lo largo de todas las calles, así como de rampas tanto de ingreso a espacios públicos, como a viviendas y en las esquinas de la urbanización, en cumplimiento de la Ley 7600.

Cabe indicar que el proyecto fue anunciado en febrero del 2018, por el BANHVI, con una inversión es de ¢2.371 millones.

A finales del 2022, comenzaron los trabajos y a la fecha no se concluyen.