Proponen que la Región Brunca sea la sede de los Juegos Deportivos Nacionales 2027 o 2028

El regidor independiente, Wilberth Ureña, llevó al Concejo Municipal de Pérez Zeledón, una moción con el fin de que la Región Brunca sea la sede de los Juegos Deportivos Nacionales 2027 o 2028.

La propuesta fue apoyada de manera unánime por sus compañeros regidores con nueve votos.

Explicó que se ha avanzado en conversaciones con representantes de los otros cantones de la Zona Sur.

Ya con la moción aprobada, se lleva a cabo la solitud al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

Ureña, indicó que se cuenta con infraestructura deportiva y se buscaría que se invierta en otras obras.

De contarse con el apoyo del ICODER, se tendría que conformar un comité central por cada uno de los cantones que involucren en la actividad.

Asimismo, dijo que ya han avanzado en conversación con el nivel central, por lo que esperan que el ICODER, los apoye en esta iniciativa.

El regidor, espera que se pueda lograr y que los Juegos Deportivos Nacionales, tengan como sede la Zona Sur, ya sea en el 2027 o en el 2028.