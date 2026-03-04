Esta semana iniciaron con la construcción del tanque elevado metálico por barrio Jerusalén

Desde el lunes 2 de marzo y hasta el jueves 30 de abril se estarán realizando trabajos de construcción de un tanque para agua potable en el sector del Aeropuerto en Pérez Zeledón.

Esta obra es parte del proyecto de mejoras al Sistema del Acueducto del cantón.

Este tanque se ubica específicamente en el sector conocido como Los Núñez, es un tanque elevado metálico de 150 metros cúbicos, que viene a solventar una problemática específica.

Durante estos dos meses, se contará con maquinaria pesada para levantar y colocar la torre del tanque, se utilizará equipo de soldadura para realizar uniones en la estructura, por lo que, por seguridad, solicitan transitar con precaución cerca de la zona de trabajo y respetar la señalización colocada.

Con este tanque, se fortalecerá el sistema de abastecimiento de agua potable y mejorar el servicio para la comunidad.

Este es uno de los cuatro tanques que contempla este proyecto de mejoras.

Los otros tanques se ubican: uno cerca de la Universidad Nacional, donde anteriormente había uno de lata que estaba obsoleto de 1100 metros cúbicos y se está construyendo uno de 2600 metros cúbicos, de concreto asentado.

Otro se ubicó en la comunidad de Quebrada Honda, que es un tanque de concreto asentado de 150 metros cúbicos y el cuarto, en Las Juntas de Pacuar de 100 metros cúbicos.

Estos cuatro tanques tendrán una capacidad total de almacenamiento de 2.950 m³.

Además, se realizó la instalación de 113 km de nuevas tuberías y la construcción de tres nuevas estaciones de bombeo.

Este proyecto contempla una inversión superior a los $17 millones, es decir, más de ₡8 470 millones, que beneficiará directamente a más de 72 mil habitantes y la obra se concreta por medio de la Unidad Ejecutora A y A – BCIE.

Con estas mejoras, se espera un servicio de agua potable más eficiente y regular, con mejor presión, menos fugas y mayor abastecimiento en comunidades de los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores.

Además, se busca impulsar el desarrollo de la zona al facilitar nuevas inversiones industriales.

Como parte de los trabajos, tienen que bachear algunos sectores, donde se hicieron intervenciones para el cambio de tuberías.

Las obras se esperan que concluyan en el primer semestre del 2026.

Luego de años de espera y de cargar con problemas en el suministro de agua potable, debido al deterioro y mal estado de su acueducto, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) da inicio al proyecto que cambiará y modernizará dicha infraestructura.