94 estudiantes se graduaron y lograron su título de primaria, tras pasar la prueba de ampliación en febrero anterior

94 estudiantes de la dirección regional de Educación de Pérez Zeledón lograron su título de primaria tras participar en una graduación especial que tuvo lugar en el Liceo Unesco.

Estos jóvenes, cursan séptimo año en este 2026, sin embargo, tuvieron que ir a ampliación en febrero anterior con las pruebas estandarizadas, ya que el año pasado, no alcanzaron la nota mínima para pasar.

Ahora, graduarse y lograr ese ansiado título, es un triunfo para ellos.

Fueron 134 estudiantes quienes no lograron pasar el sexto grado en el 2025 y como apoyo, estuvieron en un curso para pasar el examen.

Para los representantes del Liceo Unesco, es muy importante apoyar esta histórica actividad.

De esta manera, el grupo de estudiantes lograron aprobaron el sexto grado y continuar en secundaria.