Concejo Municipal de Pérez Zeledón opuesto a TLC con Israel

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, aprobó su oposición a la firma de un tratado de libre comercio con Israel.

El acuerdo fue tomado en la sesión de este martes 21 de octubre, tras un informe de la Comisión de Gobierno y Administración, luego de una petición que hicieron los representantes del Colectivo Causa Sur, quienes presentaron una moción con el fin de que se pronunciaran en contra de lo que sucede con el conflicto Israel – Gaza y rechazaran la negociación del TLC.

En ese sentido, los regidores, aprobaron parcialmente la moción.

Los regidores que apoyaron la moción fueron Andrea Herrera del Frente Amplio, Edgar Mena del PLN y los independientes, Josefa Fallas, Milena Elizondo y Marvin Arias.

Mientras que en contra, el independiente, Wilberth Ureña y los regidores del PUSC: Carlos Zúñiga, Anais Barrantes y Runny Monge.

Por solo tener cinco votos, para que el acuerdo quede en firme, tiene que aprobarse el acta de la sesión, que sería en la sesión del martes 28 de octubre.